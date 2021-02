بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً للجيل القادم من بي ام دبليو الفئة السابعة، والتي تكشف عن بعض المزايا المثيرة للاهتمام في السيارة القادمة.

السؤال الذي يراود الكثيرين حول الجيل القادم من الفئة السابعة هو ما إذا كان سيحتوي على الشبك العملاق الذي رأيناه في الفئة الرابعة أم لا، وبفحص الصور بدقة، يبدو أنها تتميز بتصميم أمامي مستوحى من X7 الكبيرة، لكن هذه لا تزال نماذج أولية مموهة بشكل جيد، لذا لا يُمكننا تأكيد أو نفي أي شيء بشكل قاطع بعد.

المُلفت في هذه الصور، هو أن بي ام دبليو أصبح لديها طُرقها الأكثر إبداعاً في إخفاء جسد سياراتها أثناء اختبارها، وتُظهر الصور أنها لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية من عملية التطوير، ويظهر ذلك من نظام العادم الخلفي الرديء، والمصابيح الخلفية.

وبالطبع في هذه المرحلة، لا نمتلك الكثير من المعلومات عن التصميم الداخلي أو المحركات، لكننا نعلم أن هُناك المزيد من الطرز الهجينة والكهربائية بالكامل ستنضم إلى الفئة السابعة القياسية، لكن هل سيكون هناك محرك V8 في المستقبل؟ فمع زيادة صرامة معايير الانبعاثات، يُمكن أن تستغني الشركة عن المحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر.

وفي الختام، لا يزال هناك الكثير من الوقت لمناقشة كل ما هو محتمل في السيارة القادمة، حيث لا يُتوقع أن يتم تدشين الجيل الجديد من الفئة السابقة قبل 2022 على أقرب تقدير.

