أبرز طرازات "باجاني زوندا" الرياضية الخارقة على مدار 22 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان عام 1999 هو عام الظهور الأول لطراز "زوندا" الرياضي الاستثنائي من شركة باجاني الإيطالية المصنعة للسيارات.

ومنذ ذلك الوقت، قدمت الماركة الإيطالية مجموعة استثنائية من هذا الطراز الخارق.

موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات جمع قائمة بأبرز النسخ الخاصة التي طرحت من طراز باجاني زوندا عبر تاريخه الحافل.

جاء في مقدمة القائمة، نسخة C12 التي طرحت عام 1999، وكانت الأولى من الطراز، وتوفرت بمحرك من مرسيدس فئة V12 ينتج قوة 444 حصانا.

من بعده، النسخة الخاصة التي طرحت من باجاني زوندا باسم Uno، وطرحت من هذه النسخة سيارة واحدة فقط طرحت وفقا لطلب أحد العملاء المتميزين للشركة الإيطالية.

وطرحت أيضا نسخة مميزة باسم Tricolore توفر منها عدد محدود للغاية بتكلفة وصلت إلى 1,6 مليون دولار.

وللمشاركة بالسباقات، قدمت باجاني نسخة خاصة من طراز زوندا باسم R، توفرت بمحرك V12 بسعة 6 لترات ينتج قوة 740 حصانا، وصنعت من هذه النسخة 15 سيارة فقط.

وفي عام 2013، طٌرحت نسخة صنعت خصيصا للويس هاملتنو، باسم 760LH، وتعرضت هذه النسخة لحادث عام 2015.

من بعدها ضمت القائمة نسخة باسم S Roadster طرحت من الطراز وصنعت من هذه النسخة 40 سيارة فقط للبيع بعدد محدود من الدول.

ونسخة أخرى طرحتها ماركة باجاني من طراز "زوندا" من ضمن النسخ الاستثنائية، باسم Cinque، وتم تعديلها بمواصفات خاصة لأحد عملاء الماركة من الصين.

من بعدها، جاءت ضمن القائمة نسخة باسم Revolucion، طرحت من طراز باجاني زوندا، وكانت قيمتها 2,667,231 مليون دولار، وتعمل بمحرك ينتج قوة تصل لـ 789 حصانا.