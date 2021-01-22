كل ما تريد معرفته عن "فلتر" زيت المحرك.. صيانة وأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقوم فلتر أو منقي الزيت بالسيارة، بمهمة حيوية، لتقديم الزيت لأفضل أداء للمحافظة على سلامة المحرك واستمرار لأطول عمر ممكن.

في هذا التقرير نستعرض مجموعة من الإرشادات التي تكشف أهمية دور فلتر زيت المحرك، ومتوسط تكلفته بالأسعار العالمية، وكيفية استبداله.

أهمية فلتر الزيت



إن فلتر الزيت، يتولى مهمة تنقية الشوائب من المعادن، التي تنتج عن قوة دوران المحرك وارتفاع معدل الحرق به، مستهلكا الزيت الذي يتخلله خلال هذه العملية.

بالإضافة لمعالجته للزيت أثناء عمل المحرك في ظروف مناخية شديدة البرودة، وبعد قطع السيارة لآلاف الأميال، وعمل المحرك بالزيت للعديد من الشهور المتواصلة.

خلال هذه المهمات الصعبة التي يواجهها زيت السيارة، يأتي دور المنقي أو الفلتر، لإزالة الشوائب التي يكتسبها الزيت من وحل وبقايا معدنية متناهية الصغر.

لذا شدد موقع "كار أند درايفر" على تغيير فلتر الزيت، لأنها عملية مرتبطة دائما بتغيير زيت السيارة نفسه، للحصول على أفضل أداء معا.





الأسعار

وفق الأسعار العالمية، فإن الفلتر من النوع الجيد، يتوفر للبيع بتكلفة تتراوح بين 7 دولارات و15 دولارا.

كما حدد الموقع ثلاث ماركات مصنعة لزيت التشحيم، تقدم أفضل أنواع فلاتر الزيت، هي ماركة "موبيل 1"، وماركة Bosch وماركة Fram، وأيضا ماركة Motorcraft.





تغيير فلتر الزيت

غالبية فلاتر السيارات من السهولة بمكان عملية تغييرها، والتي تتطلب فقط النزول أسفل السيارة، أو رفع السيارة لارتفاع مناسب يمكن به العمل أسفلها، ويتمركز فلتر الزيت في غالبية السيارات إلى جانب خزان الزيت، ويكون شكله على هيئة إسطوانة يتم تثبيتها باحكام، باستخدام اليد أو باستخدام عدة صيانة مصممة خصيصا لهذه المهمة، ويمكن لمالك السيارة باتباع إرشادات مبسطة تغيير فلتر الزيت بنفسه في منزله.