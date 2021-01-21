مواجهة "كهربائية" شيقة بين "نيسان ليف" و"شيفروليه بولت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتنافس النسخة الأحدث من طراز نيسان "ليف" 2021، مع عدد من الموديلات البارزة، ومن ضمنها موديل شيفروليه "بولت".

ووضع موقع "كار أند درايفر"، طراز نيسان ليف 2021، في مقارنة مع منافسه شيفروليه بولت بنسخته الأخيرة المطروحة لعام 2020، استعرض من خلالها الفوارق الطرازين من قوة محرك وتكلفة وأبرز الكماليات.



الأسعار

في البداية قارن الموقع بين التكلفة التي يتوفر بها الطرازان للبيع، وبدأ بطراز "ليف"، الذي تتوفر منه للبيع 5 فئات، الافتتاحية باسم S وبتكلفة 32,545 دولارا، وأعلى فئة باسم SL PLUS بتكلفة 44,845 دولارا.

في حين تتوفر النسخة الحالية من طراز شيفروليه، بفئتين فقط للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية، باسم LT بتكلفة 37,495 دولارا، وأعلى فئة هي Premier بتكلفة 41,895 دولارا.





المحرك

بعد ذلك قارن الموقع بين قدرات محركات الطرازين، ويتوفر طراز نيسان ليف 2021 بخيارين فيما يخص المحرك، الأول كهربائي ينتج قوة 147 حصانا ويعمل ببطاريات بقوة 40.0 كيلووات في الساعة، والثاني هو محرك كهربائي ينتج قوة 214 حصانا، يعمل ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 62.0 كيلووات في الساعة، ويصل نطاق سير الطراز حتى 150 ميلا.

من بعده، ذكر الموقع أن طراز شيفروليه بولت، يتوفر بمحرك كهربائي ينتج قوة 200 حصان، يعمل ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 66 كيلووات في الساعة، ويتمتع بنطاق سير حتى 259 ميلا.

التقنيات

ضمن الكماليات، قارن الموقع بين الإمكانيات التقنية للطرازين، وفيما يخص طراز ليف، يطرح بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام صوتي متطور بعدد من السماعات يتراوح بين 6 و7 سماعات.

أما طراز شيفروليه بولت، فيطرح بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات بقياس 10.2 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية بولوتوث، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي مكون من 6 أو 7 سماعات مكبرة.





الأمن والحماية

ويحظى الطرازان بأنظمة أمن متميزة لمساعدة السائق، ويحظى طراز ليف بأنظمة من هذا النوع أبرزها نظام الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام كاميرا خلفية ونظام ضبط السرعة وقيادة شبه ذاتية.

أما طراز بولت، فيتوفر به أنظمة التنبؤ بالصدمات، والفرامل الذاتية، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، وكاميرا خلفية.