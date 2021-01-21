إشاعة: تويوتا قد تؤجل تدشين لاندكروزر 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد تويوتا للكشف عن الجيل الجديد كلياً من لاندكروزر، وذلك بعد 14 عام من تقديمها للجيل الحالي، حيث ظهرت العديد من التكهنات حول موعد التدشين، وأحدثهم هو تقرير صادر عن CarAdvice، والذي يقول أن الإطلاق سيكون في الأول من أغسطس القادم تزامناً مع الذكرى الـ 70 للطراز.

ما يجعل هذه التكهنات أقرب للواقع، هو نشاط كبير المهندسين السابق للاندكروزر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر سلسلة من المُشاركات يوضح فيها العد التنازلي للذكرى السنوية للسيارة، وليس من الواضح ما إذا كان هذا مجرد احتفال بالحدث، أم تلميح حول الكشف عن الجيل الجدد.

الجدير بالذكر أن تويوتا أغلقت مصانع لاندكروزر بالفعل، وتقول أنها ستخضع لبعض التعديلات قبل بدء بناء الجيل الجديد، وهو ما قد يستغرق بضعة أشهر، كما يمتلك الوكلاء مخزوناً كافياً من السيارة لبيعها لحين وصول الجيل الجديد دون فترة انقطاع، لكن ما قد يُعرقل هذا الأمر هو ارتفاع الطلب على لاندكروزر، ما يجعل التوقعات تُشير إلى أن آخر نسخ الجيل الحالي قد يتم تسليمها في أبريل، ما يخلق فترة طويلة دون مبيعات للاندكروزر حتى تدشين الجيل الجديد.

وفي الختام، بناءً على هذه التوقيتات، فقد أشارت بعض التكهنات لأن موعد تدشين الجيل الجديد سيكون قبل منتصف العام الجاري، لكن بالنظر إلى المُعطيات الجديدة، فإن الكشف عنها في أغسطس أكثر منطقية لأسباب أخرى غير مجرد الذكرى السنوية للطراز.