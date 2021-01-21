توضيح هام من المرور بشأن الاعتراض على مخالفات ساهر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراءات المطلوبة في حالة عدم الرد على المخالفات المسجلة بنظام “ساهر”.

وتساءل المتابع، قائـلًا: “سجل نظام ساهر مخالفة لي بشأن (عدم ربط حزام أمان) واعترضت منذ شهر من دون أن يتم الرد على اعتراضي”، وأجاب المرور موضحًا أن المعترض في هذه الحالة يمكنه القيام بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة التابع لها لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.