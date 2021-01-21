متى يتم تغيير زيت محرك السيارة؟.. قائمة بأفضل أنواع الزيوت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتلخص مهمة الزيت، في حماية كل جزء داخل محرك السيارة، وضمان عمله بكفاءة عالية، فمتى يتم تغيير زيت محرك السيارة؟

ولتغيير زيت محرك السيارة هناك إرشادات لابد من معرفتها أهمها التعرف على الوقت الذي يلزم به تغيير زيت المحرك، وما يؤثر على الزيت ويؤدي به لنهاية صلاحيته.

أهمية الزيت



أهمية زيت التشحيم بالسيارة، هو توفير انطلاقة أفضل للمحرك، ويساعد على عمله بالكفاءة المطلوبة في حالات الطقس البارد، التي تصل حتى سالب 40 درجة، مع قدرته على مساعدة المحرك والتدفق في حالات الطقس مرتفعة الحرارة، دون أن يتعرض للأكسدة، واختيار الزيت المناسب للسيارة، يسهم في التقليل من الانبعاثات الضارة من المحرك، وفق موقع "كار أند درايفر".

موعد تغيير الزيت

يتوقف تحديد المرحلة التي يلزم بها تغيير زيت السيارة على عدة عوامل، وأول وأسهل طريقة لتحديد ذلك تكون بالرجوع للكتيب الخاص بالسيارة، الذي يتحدد به الموعد المناسب الذي يلزم به تغيير زيت السيارة.

وذكر موقع "كار أند درايفر"، أن وتيرة تغيير زيت السيارة، يختلف بشكل كبير من ماركة سيارات لأخرى، غير أنه في الغالب، وفقا للعديد من السيارات التي خضعت لاختبار خبراء الموقع، يتم تغيير الزيت في المرحلة التي تكون بها السيارة قد قطعت ما يتراوح بين 6 آلاف و16 ألف ميل.

وفي حالات نادرة يعجز بها مالك السيارة عن الحصول على معلومة تتعلق بوقت تغييره لزيت السيارة، نصح الموقع بالقيام بذلك خلال مرحلة متوسطة وآمنة، تكون بها السيارة قطعت ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف ميل.

أفضل الزيوت

إن غالبية ماركات السيارات، تحضض ضمن كتيبات موديلاتها أيضا، ماركات الزيت المناسبة لسياراتها، ورغم ذلك، قدم موقع "كار اند درايفر"، ضمن تقريره، أفضل ماركات زيوت السيارات المتوفرة حاليا بالأسواق، وهي زيت Mobil 1 0W-40 Full Synthetic.

وزيت Pennzoil Ultra Platinum 0W-40 Full Synthetic، وزيت Motorcraft 5W-30 Premium Synthetic Blend.

وأيضا كل من زيت Motorcraft 5W-50 Full Synthetic، و زيت Castrol Edge Professional 0W-20 Full Synthetic، و زيت Castrol Edge Supercar 10W-60 Advanced Full Synthetic.