قدرات طراز فولفو V60 2021.. مسحة الـSUV الناعمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة فولفو السويدية عن طرحها لنسخة حديثة من طرازها المتميز V60 ضمن فئات واجون لعام 2021.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الجديدة من طراز V60، شمل الكشف عن قوة محركه وما يتوفر منه من فئات للبيع وتكلفته الرسمية، وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



دعمت فولفو من القدرات التقنية لطراز V60 بنسخته الجديدة للعام الجاري، بإضافة كاميرا خلفية لرصد الحركة، وكشافات LED، ووصلات شحن هواتف داخلية طراز USB-C.





الأسعار

يتوفر من طراز فولفو V60 بنسخته الجديدة 5 فئات للبيع، الفئة الافتتاحية باسم Momentum وتكلفتها 41,945 ألف دولار، ومن بعدها فئة V60 Cross Country بتكلفة 46,445 ألف دولار، ثم فئة R-Design بتكلفة 47,395 ألف دولار، من بعدها تأتي فئة Inscription بتكلفة 47,395 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Rexharge T8 Polestar، بتكلفة 68,295 ألف دولار.

المحرك

تطرح فولفو طراز v60 بخيارين فيما يخص المحرك، الخيار الأول، محرك توربيني ينتج قوة 250 حصان، ذو أربعة أسطوانات، والخيار الثاني محرك هجين ينتج قوة 415 حصان.





التقنيات

يتوفر الطراز v60 بنسخته الجديدة لعام 2021، بمنظومة تقنية تشمل نظام معلوماتي باسم Sensus من تطوير ماركة فولفو، يدعم نظام ملاحي، ونظام تحكم في درجة الحرارة بالسيارة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز v60 من فولفو، بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق، وتشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ تدعمها أنظمة استشعار لرصد حواف الطرق، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، ونظام قيادة شبه ذاتية، تحت مراقبة السائق.