هيئة النقل الأمريكية تصدم "فورد".. اسحبي 3 ملايين سيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدمت هيئة سلامة النقل الأمريكية، عملاق صناعة السيارات الأمريكية "فورد"، وأمرتها بسحب 3 ملايين سيارة بسبب عيب في وسائد الهواء.

وأعلنت هيئة سلامة النقل في الولايات المتحدة أنها أمرت شركة "فورد" المصنعة للسيارات بسحب 3 ملايين مركبة من البلاد بسبب مشكلة في وسائد الهواء المصنعة من شركة "تاكاتا" اليابانية التي أشهرت إفلاسها.

وطلبت الهيئة أيضا من "مازدا" سحب 5800 مركبة للأسباب عينها، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وكانت الهيئة تقدمت بهذه الطلبات في 2017 إثر فحص معمق للوسائد الهوائية المقامة في بعض الطرازات المصنوعة بين 2005 و2012.

غير أن "فورد" و"مازدا" تقدمتا بالتماسات تعارضان فيها هذا الإجراء، بعدما اعتبرتا أن العيوب التي جرى الحديث عنها لا تمس مباشرة بسلامة السائقين وركاب المركبات المعنية.

وأشارت هيئة سلامة النقل في الولايات المتحدة إلى أنها "خلصت في الحالتين إلى أن دافعات أجهزة نفخ الوسائد الهوائية المذكورة تظهر علامات تدهور كما تعكس مخاطر تمزق محتملة".

وأمام المجموعتين حاليا 30 يوما للإعلان عن الموعد الذي تنويان خلاله إبلاغ أصحاب المركبات المعنية بالوضع وتصليحها.

وعلى صعيد "فورد"، الطرازات المعنية هي "راينجر" الذي صنع خلال الفترة من (2007 إلى 2011)، و"فيوجن" الذي صنع خلال الفترة من (2006 إلى 2012)، و"لينكولن زيفير/ام كاي زي" الذي صنع خلال الفترة من (2006 إلى 2012).

كما تشمل القائمة طرازات "فورد" المعنية، طراز"ميركوري ميلان" الذي صنع خلال الفترة من (2006 إلى 2011)، و"إيدج" الذي صنع خلال الفترة من (2007 إلى 2010)، و"لينكولن ام كاي اكس" الذي صنع خلال الفترة من (2007 إلى 2010).

ولم ترد المجموعة الأمريكية على أسئلة وكالة فرانس برس في شان الموضوع.

أما على صعيد "مازدا"، فالطراز المعني هو "بي سيريز" الذي صنع خلال الفترة من 2007 إلى 2009.