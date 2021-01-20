كاديلاك اسكاليد 2021: أهم المعلومات والمواصفات والسعر Cadillac Escalade

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وأخيراً وصلت كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كلياً للسوق السعودي لصالات وكيلها الحصري شركة الجميح للسيارات، وهي سيارة اس يو في فاخرة تُنتجها صانعة السيارات الأمريكية الشهيرة، والتي أعادت الشركة تصميمها بالكامل، بالكشف عن جيلها الجديد كلياً موديل 2021، بمستويات فخامة أعلى بكثير، وتصميم مختلف عن الجيل السابق، وسنُطلعكم اليوم على مواصفاتها ومزاياها.

الشكل الخارجي

في البداية، تتميز فئة الفخامة الأساسية من اسكاليد بتصميم أهدأ مع شبك أمامي مستقيم، ومصابيح أمامية أفقية، مع مصابيح نهارية رأسية، بالإضافة إلى مصابيح خلفية رأسية ثلاثية الأبعاد، مع جنوط ألمنيوم بـ 14 ضلعًا قياس 22 إنش بلمسة فضية لامعة Bright Silver.

وبالنسبة لفئة الفخامة المميزة، فتتميز بكل ما تتميز به الفئة الأساسية مع فتحة سقف بانورامية، وعجلات ألمنيوم بـ 14 ضلعًا قياس 22 إنش بلمسة مصقولة، وتتوفر مزايا بلاتينوم مع شبك أمامي فريد Galvano من البلاتينوم، وجنوط من الألمنيوم المصقول بـ 10 ضلعًا قياس 22 إنش بلمسة Dark Android و Laser Etching، مع نظام تعليق Air Ride Adaptive Suspension التفاعلي مع خيارات لنمط القيادة.

في حين أن الفئة الأعلى وهي فئة سبورت، فتأتي بتصميم رياضي فريد مع شبك أمامي باللون الأسود اللامع وتقليمات وقوالب للهيكل، وجنوط ألمنيوم بـ 12 ضلعًا قياس 22 إنش بلمسة Dark Android، وتتوفر مزايا بلاتينوم، مع نظام تعليق Air Ride Adaptive Suspension التفاعلي مع خيارات لنمط القيادة.

المحركات التي تتوفر بها السيارة

تستمد جميع فئات كاديلاك اسكاليد 2021 قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان، وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، مع نظام ديناميكي لإدارة الوقود.

وقد وعدت كاديلاك بتجربة قيادة “محسنة بقوة” مع استجابة أفضل وتحكم أكثر سلاسة بفضل نظام التعليق الخلفي المستقل، بالإضافة إلى نظام التحكم المغناطيسي الجديد لضمان راحة الركاب أثناء الحركة.

الشكل الداخلي والمميزات

تتخذ إسكاليد نهجاً جديداً يتجسد في التصميم الدقيق والأنيق لمقصورتها التي توفّر ثمانية مجموعات فاخرة من خيارات خامات المقصورة، وأربعة تصاميم فريدة للمقاعد مع أنماط متنوعة للثقوب والدرزات، كما تتمتّع بأول شاشة من نوعها في عالم صناعة السيارات، فهي مجهّزة بشاشة عرض OLED منحنية ومائلة يبلغ قياسها إجمالياً أكثر من 38إنش، وهذه الشاشة القابلة للتخصيص الفريدة من نوعها تحتوي على ضعف كثافة البكسل المتواجدة في تلفاز 4K.

في حين تم تصميم تقنية صوت AKG حصرياً لكاديلاك، حيث تعمل هذه التقنية على تدفق الصوت في داخل إسكاليد بمستوى استوديو احترافي، ونظام صوت AKG المتوفر يشتمل على 19 مكبر صوت، تًصبح 36 مكبر صوت عند الحصول على مزايا بلاتينيوم موزعة بعناية داخل المقصورة بمستويات مختلفة من الارتفاع والمواقع لتوفّر تجربة سمعية مذهلة بـ 360 درجة.

كما جُهزت سيارة كاديلاك إسكاليد 2021 الجديدة مع برنامج OnStar، لنوفر لك معايير مطوّرة للأمان والسلامة، واتصال أكبر وميزة Wi-Fi لتبقى على تواصل دائم بالعالم من حولك، وقد تم تصميم برنامج OnStar ليمنحك راحة البال، مع توفير مستشار مدرب مستعد لتقديم المساعدة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، مع خدمات متصلة ترفع من مستوى تجربتك، وأدوات سهلة الاستخدام لإدارة المركبة، ترافقك أينما كنت.

كما تتوفر مزايا بلاتينيوم تشتمل على نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع شاشات عرض مزدوجة للمعلومات والترفيه قياس 12.6 إنش، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل بـ 18 وضعية مع ميزة المساج، مع خامات المقصورة مغلفة بالجلد بما فيها لوحة العدادات والكونسول واللوحات العليا للأبواب.

التقنيات والراحة

تتمتع السيارة بالعديد من أنظمة السلامة التي تتوفر بشكل قياسي في فئة الفخامة، والتي تشتمل على نظام الفرملة الأمامية الأوتوماتيكية الطارئة، نظام التنبيه من التصادم الأمامي، نظام الرؤية المحيطية HD، نظام الفرملة الأمامية لمنع الاصطدام بالمشاة، ونظام التحذير الخلفي من وجود المشاة.

وتأتي فئة الفخامة المميزة بحزمة توعية السائق الإضافية التي تشمل نظام التنبيه من الأجسام العابرة في الخلف، نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء، نظام المحافظة على المسار ونظام التنبيه عند الانحراف عن المسار، مع كاميرا مرآة الرؤية الخلفية مع نظام تنظيف عن بعد.

في حين تحصل فئة سبورت على حزمة الأداء والتي تشتمل على مفاضل إلكتروني محدود الانزلاق، نظام التحكم المغناطيسي بالركوب، حزمة القطر المتكاملة.

وفي الختام، تتوفر اسكاليد 2021 بالمملكة لدى وكيل كاديلاك الحصري شركة الجميح للسيارات بسعر يبدأ من 460,000 ريال سعودي شامل الضريبة.