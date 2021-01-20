سوبارو تضيف مزيدا من الرفاهية لطراز "ليجاسي 2021".. المواصفات والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات سيدان عالية الأداء، تدعم ماركة سوبارو أسطولها من سيارات 2021، بالنسخة الجديدة للعام من طراز "ليجاسي".

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد، شمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات، وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2021



أجرت سوبارو عدد من التعديلات على نسخة العام الجاري الجديدة من طراز "ليجاسي"، تشمل إضافة كشافات أمامية قابلة للتكيف، ونظام تنبيه لدرجة إحكام حزام الأمان، ونظام تنبيه للمقاعد الخلفية.





الأسعار

يتوفر من طراز سوبارو ليجاسي، بنسخته الجديدة لعام 2021، مجموعة كبيرة من الفئات، تشمل الفئة الافتتاحية التي تتوفر بتكلفة 23,820 ألف دولار، من بعدها تتوفر فئة Premium بتكلفة 26,070 ألف دولار، ثم فئة Sport بتكلفة 28,020 ألف دولار، ومن بعدها تأتي فئة Limited بتكلفة 30,820 ألف دولار، ثم فئة Limited XT بتكلفة 35,370 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Touring XT بتكلفة 37,070 ألف دولار.

المحرك

يطرح الطراز "ليجاسي" من سوبارو بنسخته الجديدة بخيارين فيما يخص المحرك، الأول محرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 182 حصان، والثاني بسعة 2.4 لتر ينتج قوة 260 حصان.





التقنيات

يحظى الطراز بمنظومة تقنية متميزة، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 7.0 بوصة و 11.6 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام صوتي مكون من 12 سماعة بحد أقصى من ماركة Harman/Kardon.





الأمن والحماية

ويتوفر بالطراز أنظمة أمن وحماية مساعدة للسائق، تشمل نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام آخر للتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.