مصر توقع اتفاقية لإنتاج أول سيارة كهربائية محلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد مصر لإنتاج أول سيارة كهربائية موديل “E70” بعد توقيع اتفاقيتين مع شركة “دونغ فنغ” الصينية؛ لإعادة تأهيل مصنع شركة “النصر للسيارات” وإنتاج 25 ألف سيارة من الموديل المذكور سنويًا.

وتحدّث “هشام توفيق” وزير قطاع الأعمال العام المصري عن أهمية المشروع، قائـلًا: “اليوم يمثل بداية الانطلاق لشركة النصر لصناعة السيارات نحو مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر”؛ حفاظاً على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية ومواكبة للاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي واستخدام الطاقة النظيفة.

وأوضح توفيق أن التوقيع شمل اتفاقيتين، الأولى لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة “DFMIEC” -شركة تابعة لمجموعة “دونغ فنغ” الصينية الرائدة- بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجديد مصنع شركة النصر بأحدث التقنيات وأساليب الإنتاج بالتعاون مع شركة “دونغ فنغ” للتصميم.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن جميع الجهات والوزارات المعنية في مصر ستتعاون لإنجاح هذا المشروع، باتخاذ خطوات هامة نحو نشر الشواحن السريعة في الشوارع ومواقف السيارات بجميع أنحاء الدولة، بجانب إعداد شبكات الكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك

وتستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%، ثم ستتوسع الخطة لتعميق الصناعة بتأسيس مركز للبحوث والتطوير بمشاركة الكوادر الوطنية والشركات المصرية المتخصصة، وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المصرية.

وأكد هشام توفيق أنه حاليًا يتم الاتفاق على إنشاء مركز بحوث وتطوير مع شركة “دونغ فنغ” الصينية وشركة “برايت – سكايز” المصرية، والاتفاق على أهداف ووسائل وطرق عمل مركز البحوث والتطوير المزمع إنشاؤه، وطبقاً لدراسات السوق، فإنه من المتوقع أن يزداد حجم الطلب على هذه السيارات مع الدعم والحافز الحكومي المتوقع إلى ضعف هذه الكمية.