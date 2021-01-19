طيران الخليج توفر الربط المباشر بين إمارة رأس الخيمة والبحرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع مطار رأس الخيمة الدولي مذكرة تفاهم مع طيران الخليج، بهدف توفير ربط مباشر بين إمارة رأس الخيمة ومملكة البحرين.

تم توقيع مذكرة التفاهم في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت من قبل سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، والقبطان وليد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، وهي لناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وتعد هذه الخطوة إيذاناً بمرحلة جديدة من عمليات مطار رأس الخيمة الذي يعمل على ترسيخ مكانته مركزاً رئيسياً للنقل والعمليات اللوجستية في الإمارات.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، إن إمارة رأس الخيمة بتوجيهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، شهدت المزيد من التطورات سواء على صعيد التوسعات والتطوير المتواصل لمشاريع الجذب السياحي بما فيها توسعة مطار رأس الخيمة وتطوير قطاع الطيران المدني في الإمارة.

وأضاف أن نجاح إمارة رأس الخيمة في التحول إلى واحدة من من أبرز الوجهات والمقاصد السياحية في منطقة الشرق الأوسط في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات جذب سياحي لمواقع طبيعية فريدة من نوعها.

وأشار بأننا في دائرة الطيران المدني نرحب بعودة طيران الخليج الى مطار رأس الخيمة.

ومن جانبه قال القبطان وليد العلوي "نواصل العمل دائما لتعزيز الربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع: بصفتنا شركة طيران رائدة في الشرق الأوسط والخليج، نتطلع إلى التخطيط لإضافة رأس الخيمة إلى شبكة وجهاتنا.

وأضاف، أن المرافق التي يوفرها مطار رأس الخيمة مميزة جداً، وستخدم المعايير العالية التي يتوقعها مسافرونا من طيران الخليج.

وبدوره قال سانجاي خانا: يسعى قطاع الطيران إلى التعافي بعد العام الصعب الذي شهدناه في عام 2020.

وتابع: نرى اليوم العديد من المؤشرات الإيجابية منها عودة تشغيل الرحلات تزامناً مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة سابقاً بسبب انتشار فيروس كورونا، وازدياد ثقة الناس بإمكانية السفر مرة أخرى.

وأكد "أنه مع أخذ هذه العوامل جميعها بعين الاعتبار، يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع طيران الخليج لتمهيد الطريق أمام توفير خدمات الطيران بين البحرين ورأس الخيمة والإمارات الشمالية، وتعزيز ربط مطار رأس الخيمة الدولي بالعديد من الوجهات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف خانا: "يعتبر الربط بين دول الخليج ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا الرامية لتعزيز حضورنا في المنطقة، وبفضل تاريخها الطويل، وسجلها الحافل بالنجاح ، وشبكتها الواسعة، تعد طيران الخليج شريكًا مثاليًا لهذه المهمة".

وتابع: "ستتيح هذه الخطوة للمقيمين والسياح في الإمارات الشمالية لدولة الإمارات فرصة السفر إلى وجهات جديدة مثل الفلبين شرقاً ولندن غرباً".

وتشكل هذه الاتفاقية جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز دور ومكانة المطار في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بدأ المطار خدمات الركاب مع شركة الطيران الهندية سبايس جيت التي تطير من دلهي، مع إضافة مومباي، ولكناو، وكوشين في بداية هذا العام، إلى جانب زيادة الرحلات من العاصمة الهندية.

وقد بدأت شركة طيران الخليج عملياتها في عام 1950، وكانت واحدة من أولى شركات الطيران التجارية التي تأسست في الشرق الأوسط.

وتشغل الشركة رحلات مجدولة من مركزها في مطار البحرين الدولي إلى مدن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وآسيا الشرقية. ويخدم طيران الخليج حالياً جميع وجهاته من خلال أسطول يضم طائرات بوينج وإيرباص.

وتشتهر طيران الخليج بضيافتها العربية التقليدية، وتلتزم بأن تكون رائدة في هذا القطاع من خلال تطوير المنتجات والخدمات التي تعكس الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لمسافريها.