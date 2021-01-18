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عرض تقسيط هيونداي النترا 2020 من الناغي للسيارات

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وابدأ المغامرة مع العروض المميزة على سيارات هيونداي 2020.. حان وقت التغيير.

السيارة المشمولة في العرض:

مزايا العرض:

  • بدون دفعة أولى
  • بدون رسوم إدارية
  • صيانة لمدة سنة أو 20,000 كم
  •  ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم
  • خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة
  • تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية

الشروط والأحكام:

  • العرض ساري حتى نفاذ الكمية.
  • قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.
  • يتم احتساب مبلغ القسط الشهري بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة.
  • تطبق الشروط والاحكام
  • يسري هذا العرض حتى 28 فبراير 2021 أو نفاذ الكمية.

صورة العرض:

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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