المرور يوضح الحالات التي يحظر فيها تجاوز السيارات على الطرق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المحظورات التي يجب على قائد السيارة تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطرق.

وتشمل المحظورات التي يجب تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطرق، ما يلي: