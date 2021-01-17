المرور يوضح الحالات التي يحظر فيها تجاوز السيارات على الطرق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المحظورات التي يجب على قائد السيارة تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطرق.
وتشمل المحظورات التي يجب تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطرق، ما يلي:
- إذا كانت الرؤية غير واضحة.
- في المنحنيات والمرتفعات والميادين والطرق الزلقة.
- في مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينها.
- التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية والجسور وأماكن عبور المشاة.
- إذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان.
- إذا كانت السيارة التي خلفه قد شرعت فعلا في تجاوز مركبته.
- إذا كانت السيارة التي يراد تجاوزها قد شرعت بالفعل في تجاوز سيارة أمامها.
- إذا كانت السيارة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر من السيارة التي تريد إجراء التجاوز.