شركة السيارات الهولندية سبايكر تعلن إفلاسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة سبايكر الهولندية لصناعة السيارات عن كل من B6 Venator سوبركار، وD8 Peking-to-Paris الاس يو في الاختباريتين في 2013، لكن يبدو أنهما لن تحصلان على نسخة إنتاجية، حيث قدم الرئيس التنفيذي للشركة، فيكتور مولر، طلب إفلاس، وفقاً لتقرير صادر عن المجلة الهولندية RTL News.

يُذكر أنه في أغسطس الماضي، كشف تقرير عن حصول سبايكر على استثمار من رجلي أعمال روسيين، إلا أنه وفقاً لمولر، فلم تحصل الشركة على الأموال لأن الصفقة لم تسر على النحو المتفق عليه، ولم يتم الكشف عن تفاصيل فشل الصفقة.

وفي وقت سابق، قدم كلاً من ويليم جان فان أنديل، من سبايكر Events، ودانيس ستيفانس من سبايكر Services طلباً للإفلاس بسبب نقص التمويل، حيث تُعاني الشركة من تزايد الديون، كما أن إفلاس سبايكر NV كان المسمار الأخير في نعشها، لكن مولر يرفض التخلي عن أمله في إحياء علامة سبايكر التجارية.

من جانبه، قال مولر في مقابلة صحفية، لن أترك هذا الأمر يعيقني، فأنا أعتقد أن فرصة جلب استثمار في سبايكر كبيرة للغاية، لذا نحن لا نعرف ما يخبئه مولر، لننتظر ونرى.

