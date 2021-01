لوسيد المدعومة من المملكة ستُطرح في البورصة بقيمة 56 مليار ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تتابع سوق الأسهم، فستعرف أن قيمة أسهم شركات السيارات الكهربائية في زيادة مستمرة، بدءً من تيسلا بالطبع، وصولاً إلى شركة نيو الصينية، وغيرها الكثير، وها هي لوسيد موتورز المدعومة من المملكة تُجري محادثات مع شركة SPAC برئاسة مايكل كين لطرح أسهمها في البورصة بقيمة 15 مليار دولار (56 مليار ريال).

يُذكر أن الكثير من شركات صناعة السيارات أبرمت صفقات مع SPAC، والمعروفة أيضاً باسم “شركة الشيكات الفارغة”، وتعمل SPAC فقط على زيادة رأس المال خلال الاكتتاب العام بإدماجها بشركة خاصة أخرى، وهي خطوة بديلة للاكتتاب العام الأولي التقليدي، وعندما تتم هذه الخطوة مع شركة مناسبة فيُمكن أن تكون النتائج مذهلة.

يُذكر أن شركة لوسيد تُحاول إبرام صفقة مع شركة Klein Churchill Capital Corp IV، وما قد يُساعد لوسيد على إنجاح هذه الخطوة هو امتلاكها لمُنتج ومصنع مجهز بالكامل في ولاية أريزونا، كما من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في ربيع هذا العام، وتوجد إعلاناتها بالفعل على التلفزيون.

وفي الختام، سيكون أول طراز يتم إصداره هو إير دريم اديشن بسعر 169,000 دولار (633,750 ريال)، كما ستكشف بعد ذلك عن اير بيور بسعر يبدأ من 74,400 دولار (279,000 ريال) في عام 2022.

