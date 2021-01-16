صور.. أقوى 8 سيارات تعمل بمحرك 4 أسطوانات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخ صناعة السيارات، قدمت مجموعة من الموديلات بمحركات تعمل بـ4 أسطوانات، وتتميز بكفاءة عالية.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات العاملة بمحركات لديها 4 أسطوانات، وتتوفر حاليا للبيع بالأسواق.

وضمت القائمة في بدايتها طراز شيفروليه "كمارو"، والذي تتوفر أحدث نسخة منه، بمحرك توربيني 4 أسطوانات بسعة 2 لتر، ضمن خيارات محركاته، ينتج قوة 275 حصانا.



ومن بعده، ضمت القائمة طراز بي إم دبليو M235i XDrive Gran Coupe، الذي وفرته الماركة الألمانية بمحرك 4 أسطوانات عالي الأداء، بسعة 2 لتر، وينتج قوة 301 حصان.

وطراز فورد Focus RS، الذي وفرته ماركته الأمريكية بمحرك 4 أسطوانات عالي الأداء، بسعة 2.3 لتر، وينتج قوة 350 حصانا.

ومن بعده جاء طراز أودي S3، الذي وفرته ماركته الألمانية بمحرك 4 أسطوانات عالي الأداء، ينتج قوة 350 حصانا، ومعدل دوران 280 لفة/قدم.

ومن مرسيدس، جاء ضمن القائمة طراز مرسيدس CLA45 AMG، الذي توفر بمحرك 4 أسطوانات عالي الأداء ينتج قوة 375 حصانا وعزم دوران 350 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية.

وطراز فولكسفاجن "جولف R"، الذي توفر بمحرك 4 أسطوانات عالي الأداء بسعة 2 لتر، ينتج قوة 292 حصانا وعزم دوران 280 لفة/قدم.

ومن سوبارو، جاء ضمن القائمة طراز WRX STI، الذي توفر بمحرك 4 أسطوانات عالي الأداء بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 305 أحصنة وعزم دوران 290 لفة/قدم.

ومن فورد، جاء أيضا ضمن القائمة، طراز Mustang EcoBoost، الذي يتوفر بمحرك 4 أسطوانات عالي الأداء، بسعة 2.3 لتر، وينتج قوة 310 أحصنة، وعزم دوران 320 لفة/قدم.