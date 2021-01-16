أسعار العملات في المغرب اليوم السبت 16 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفضت أسعار اليورو الأوروبي، والدولار، والجنيه الإسترليني أمام الدرهم المغربي، اليوم السبت، في تعاملات المصارف.

وشهدت البنوك خلال التعاملات المبكرة، اليوم السبت، تراجع أسعار صرف الدرهم المغربي، أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

وهبط متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى بنك المغرب المركزي، اليوم السبت، إلى نحو 10.39 درهم للشراء، و12.08 درهم للبيع، مقابل 10.78 درهم للشراء و12.80 درهم للبيع.

فيما انخفض سعر الدولار إلى نحو 8.56 درهم للشراء، و9.5 درهم للبيع، مقابل نحو 8.87 درهم للشراء و9.89 درهم للبيع.

وهبط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 11.7 درهم للشراء، و13.6 درهم للبيع، مقابل نحو 12.13 درهم للشراء و12.15 درهم للبيع.

توقعات

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

وقالت المندوبية، في تقرير، إن توقعات نمو الاقتصاد المحلي مردها إلى النمو الزراعي 0.5%، يقابله انكماش في القطاعات غير الزراعية 0.5%.

وتشير توقعات المندوبية إلى انكماش اقتصاد المغرب 5.5%، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما تشير بيانات سابقة لانكماش 7.2% خلال الربع الثالث من 2020.

ورصدت المملكة المغربية، حزمة إجراءات اقتصادية لدعم الشركات في مُختلف القطاعات من أجل مُساعدتها على الصمود في وجه تداعيات الجائحة التي لا تزال مُستمرة.

ومن تلك الإجراءات "صندوق محمد السادس للاستثمار"، الذي رصدت له الحكومة المغربية نحو 1.7 مليار دولار لدعم الاستثمار.

سعر الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر الريال السعودي، أمام الدرهم المغربي، اليوم السبت، إلى نحو 2.28 درهم للشراء و2.65 درهم للبيع، فيما تراجع سعر صرف الدرهم الإماراتي، أمام الدرهم المغربي، إلي نحو 2.33 درهم للشراء و2.70 درهم للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي، إلى 29.23 درهم للشراء و32.81 درهم للبيع.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5%.