مواصفات وأسعار الفئة السابعة من بي إم دبليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح بي إم دبليو الألمانية نسخة جديدة لعام 2021، من سيارتها الفارهة "الفئة السابعة"، تنافس بها موديلات مثل مرسيدس S-CLASS.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الأحدث للعام الجاري، كشف من خلاله قوة محركه والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



توفر بي إم دبليو مجموعة جديدة من الكماليات خصيصا لنسخة 2021 من طراز الفئة السابعة، أبرزها نظام تدفئة يضاف حديثا للمقاعد الأمامية من الطراز، ونظام تدفئة لسنادات اليد الأمامية على جانبي مقعد السائق، وخاصية تشغيل محرك السيارة عن بعد.





الأسعار

سيتوفر من طراز بي إم دبليو الفئة السابعة لعام 2021 خمسة فئات للبيع بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم 740i وتكلفتها 87,795 ألف دولار، وأعلى فئة باسم M760i وتكلفتها 158,795 ألف دولار.

المحرك

يتوفر من طراز بي إم دبليو الفئة السابعة 2021 ثلاث خيارات من المحركات، الأول، محرك توربيني بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 335 حصانا، والثاني محرك v8 بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة 523 حصانا، والمحرك الأقوى من الطراز هو محرك توربيني مزدوج بسعة 6.6 لتر فئة V12 ينتج قوة 601 حصان.





التقنيات

ويتوفر الطراز بقدرات تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 7.0 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى، تعمل بنظام iDrive التقني من تطوير بي إم دبليو، ونظام أبل كار بلاي، في حين يفتقر لنظام أندرويد أوتو.

ويتوفر بالطراز وصلات USB للمقاعد الأمامية بقوة 12 فولت، وخاصية بلوتوث.





الأمن والحماية

ويحظى الطراز بمجموعة من الأنظمة المساعدة للسائق أثناء القيادة التي تدعم الأمن والحماية، وتشمل فرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار ونظام للتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام لضبط السرعة.