تدمير 3 طائرات "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي في اليمن 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ من محافظة الحديدة(غرب) مركزا لانطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية.



وأكد التحالف، مؤخرا، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مسؤولة عن هجوم مطار عدن الدولي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف، إن "المحاولة الإرهابية البائسة للمليشيا لاستهداف قصر المعاشيق، بطائرة دون طيار مفخخة تؤكد مسؤولية الحوثي عن هجوم عدن أثناء وصول رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية".

ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الصواريخ والألغام سواء البحرية أو الأرضية المصنوعة إيرانيا، بكثرة ونشرها في مختلف أنحاء اليمن لحصد أرواح المدنيين في مختلف المناطق، فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.

وثمن معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، دور التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا أنه أنقذ اليمن من التفكيك.

وأشار عبدالملك إلى التحالف "أنقذ اليمن من مشروع خطير لتدمير الدولة، لكن الخطر ما زال قائمًا.