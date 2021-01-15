مواصفات فولفو XC60 الجديدة.. مسحة ناعمة على قوة الـSUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنافس فولفو السويدية ضمن فئات SUV الفارهة في عام 2021، بنسخة جديدة تقدمها للأسواق من طرازها المميز XC60 بقدرات استثنائية.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة لعام 2021، شمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



أجرت فولفو العديد من التحديثات على نسخة 2021 من طراز XC60، كانت في غالبيتها تدعيم للقدرات التقنية للطراز، وتشمل اضافة كاميرا خلفية لرصد الحركة، وكشافات أمامية LED، مع توفير خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





الأسعار

ويتوفر من طراز فولفو XC60 خمسة فئات للبيع بالأسواق بنسخته الجديدة لعام 2021، الفئة الافتتاحية تتوفر باسم Momentum، وتتوفر بتكلفة 42,695 ألف دولار، والفئة الأعلى من الطراز تطرح باسم Polestar وتتوفر بتكلفة 70,495 ألف دولار.

المحرك

فيما يخص المحرك، تطرح فولفو طراز XC60 بثلاث خيارات من المحرك، الأول فئة T5، والثاني فئة T6 والثالث فئة T8، تعمل بالكامل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

فيما يخص محركه T5 يتوفر بسعه 2.0 لتر وينتج قوة 250 حصانا، ومحركه فئة T6 يأتي بسعة 2.0 لتر وينتج قوة 316 حصانا، والمحرك الأقوى هو T8، وهو محرك هجين ينتج قوة إجمالية تصل لـ 415 حصانا.





التقنيات

ضمن الكماليات، استعرض الموقع القدرات التقنية لطراز فولفو XC60 ، والتي تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 9.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية بلوتوث واتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام ملاحي.





الأمن والحماية

اختتم "كار أند درايفر"، عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية الداعمة للسائق، وأبرزها نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام قيادة شبه ذاتي وآخر لضبط السرعة.