وكالة لامبورغيني تقبل العملات الرقمية لشراء السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وكالة Newport Beach الأمريكية لعلامة لامبورغيني عن قبولها للعملات الرقميىة “كريبتو” لشراء السيارات، ولكن على المهتمين التواصل مع الوكالة لمعرفة العملات المحددة التي تقبلها الوكالة حالياً.

بالطبع البتكوين نفسه مقبول كالعملة الرقمية الأشهر، مع قبول بعض العملات الرئيسية الأخرى التي لم توضحها الوكالة في إعلانها.

ويُذكر أن نفس الوكالة قبلت البتكوين لشراء سيارة تيسلا موديل S في 2013 بشكل استثنائي، ولكن الخطوة الجديدة تشمل جميع سيارات الوكالة الحالية مثل هوراكان وأفينتادور وأوروس.

ويُذكر أن العملات الرقمية سجلت صعوداً صاروخياً في الشهرين الماضيين، ما يفسر عودة الاهتمام الإعلامي بها وقبول بعض منافذ البيع المستقلة للبتكوين والعملات الأخرى لشراء المنتجات.