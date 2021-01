أسعار جمس يوكن 2021 بالضريبة في السعودية GMC Yukon

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت جمس يوكن 2021 إلى المملكة العربية السعودية عند الوكلاء الجميح والتوكيلات العالمية للسيارات، بتصميم جديد كلياً ومقصورة أكثر فخامة، وتقنيات متقدمة، واليوم، سنتعرف سوياً على أسعارها عند الوكلاء.

تتوفر السيارة في المملكة بأربعة فئات، وهم SLE الأساسية، تليها SLT ثم AT4 الأفضل على الطرق الوعرة، وفي النهاية تأتي الجميلة دينالي النسخة الأكثر فخامة، وتتميز السيارة بتصميم جديد مُتطور بشكل كبير عن الجيل السابق، مع شبك أمامي بتصميم جديد، وجنوط مقاس 20 أو 22 بوصة.

وفي المقصورة، تتميز السيارة بمساحة رحبة، مع شاشة نظام ترفيهي تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، تعرض فيديوهات حية من جميع الكاميرات، مع شاشة عدادات مقاس 8 بوصة بها أهم الأرقام اللي تخص السائق، وبروجكتر يعرض معلومات السيارة على الزجاج الأمامي، مع العديد من الأزرار للتحكم في العديد من المزايا بالسيارة.

وبالنسبة للمحركات، فتستمد قوتها من خيارين، الأول لدينالي وهو محرك 6.2 لتر 8 سلندر بقوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن متر يتصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات باستهلاك وقود 9.8 كيلومتر لكل لتر لفئة دينالي، والآخر لباقي الفئات، وهو محرك 5.3 لتر 8 سلندر بقوة 355 حصان وعزم 519 نيوتن متر.

وفي الختام، بالنسبة للأسعار، فتتوفر جمس يوكن 2021 الجديدة كلياً بأربعة فئات بالأسعار التالية:

يوكن SLE بسعر يبدأ من 218,900 ريال

يوكن SLT بسعر يبدأ من 233,500 ريال

يوكن AT4 بسعر يبدأ من 280,800 ريال

يوكن دينالي بسعر يبدأ من 316,000 ريال

