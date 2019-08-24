تويوتا كامري TRD موديل 2020 أرخص مما تتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا توجهت مؤخراً نحو إطلاق سيارات “عاطفية”، والقصد منها سيارات مركزة على الأداء الرياضي فوق أي شيء آخر، وآخر مثال على ذلك هي كامري TRD موديل 2020، والتي حصلت على عدد من المزايا الرياضية الخاصة بها وتصميم أكثر جراءة، والأهم من ذلك أن السيارة ليست باهظة الثمن على الإطلاق.

في الواقع سيبدأ سعر السيارة من 31,995 دولار (120,000 ريال)، ما يجعلها أرخص بحوالي 15,000 ريال من كامري XSE الرياضية، وأرخص بكثير من افالون TRD التي تبدأ من 43,2250 دولار، ما يعادل 161,000 ريال.. ونقارن الموديل الجديد بهوندا اكورد 2.0T سبورت، المنافس الأقرب لها، لنرى أن سعرها يبدأ من 31,640 دولار (118,500 ريال).

لنستمر في المقارنات.. كامري TRD تأتي بمحرك ضغط هواء V6 سعة 3.5 لتر بقوة 301 حصان، متصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات، بينما تعتمد اكورد 2.0T على محرك تيربو سعة 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 252 حصان، بجير يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بعشر سرعات.

وقد حصلت كامري TRD الجديدة على عدد من التحديثات الرياضية مثل مكابح أكبر ونظام تعليق محسن لخفض ارتفاع السيارة بـ 0.6 إنش مع نظام عادم رياضي وعجلات سوداء وشعار أحمر والمزيد.