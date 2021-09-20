“المرور” خطوات تجديد رخصة سيارة عليها مخالفات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الاجراءات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة في حالة وجود مخالفات على مالكها.

وتساءل المُتابع، قائـلًا: “أريد تجديد استمارة سيارة عليها مخالفات على المُفوِّض (المالك) فهل عليه سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، أو تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر”.

وأجاب المرور موضحًا أن المستفيد في تلك الحالة عليه سداد الرسوم والمخالفات والفحص الفني والتأمين، ويمكنه تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.