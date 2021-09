تويوتا تندرا 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياً “صور ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت تويوتا الستار رسمياً عن تندرا 2022 الجيل الجديد بمنصة جديدة ومحركات 6 سلندر قوية، وعلى الفور نلاحظ اختلافات جذرية عن الجيل الحالي والذي توفر بمحرك 8 سلندر عتيق فقط في أعوامه الأخيرة.

ولنبدأ بمواصفات الأداء على الفور، إذ تتوفر البيك أب بمحرك 3.5 لتر توين تيربو 6 سلندر أساسي بقوة 389 حصان وعزم 649 نيوتن متر، مع محرك آخر 6 سلندر هجين بقوة 437 حصان وعزم 789 نيوتن متر.

وحصلت تندرا على تصميم جديد أكثر حدة وعضلية مع شبك أمامي ضخم جريء ومصد خلفي مدمج وعواميد A و B مسودة لإعطاء البيك طابعاً عصرياً، بالإضافة لنوافذ كبيرة واسعة.

في المقصورة نرى عدداً مذهلاً من التقنيات الجديدة التي تشمل شاشة معلومات ترفيهية أساسية قياس 8 إنش أو شاشة لمسية 14.0 إنش للفئات الأفخم، مع أنظمة ترفيهية جديدة كلياً وتطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي قياسية في جميع الفئات وسقف بانورامي شمسي اختياري.

وتتمتع تندرا الجديدة بسعة حمولة قصوى 880 كيلوجرام وحد أقصى للسحب 5443 كيلوجرام، وهو تحسن ملحوظ عن الجيل الحالي.

وحصلت تندرا على فئات TRD الجديدة الأعلى أداءً بنظام تعليق معدل للتعامل مع أقسى أنواع التضاريس بسهولة، وحماية مكثفة للجسد من الأسفل وإضاءة LED خارجية إضافية ووضعيات قيادة جديدة، وستتوفر فئة TRD Pro بالمحرك الهجين الأكثر قوة بشكل قياسي.

من المتوقع وصول تويوتا تندرا 2022 الجيل الجديد للوكالات العالمية في نهاية العام الحالي وستكشف تويوتا عن الأسعار قرب موعد الطرح.

