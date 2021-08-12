سعر الدولار اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021، في العاصمة بغداد، فيما استقر في إقليم كوردستان.

وزاد متوسط سعر الدولار، في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، خلال تعاملات الخميس، إلى نحو 1475 دينارا للشراء، و 1485 دينار للبيع.

بينما استقر متوسط سعر الدولار، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عند نحو 1475 دينارا للشراء، و 1479 دينارا للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

التضخم

وقالت وزارة التخطيط العراقية، إن مؤشر التضخم الشهري خلال يونيو/حزيران الماضي ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

كما ارتفع مؤشر التضخم السنوي بنسبة 6.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.

وقالت الوزارة إن "التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السكن بنسبة 2.1%، وارتفاع أجور اشتراك المولدات بأغلب محافظات العراق بنسبة 15.9%، وأسعار الوقود بنسبة 0.6% وأسعار الإيجارات بنسبة 0.2%".

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعا قدره 1.5%، فيما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بمقدار 1%، أما قسم السلع والخدمات المتنوعة فسجل ارتفاعا بنسبة 0.8%.

أسعار الدولار في العراق

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح بالعاصمة بغداد، في تعاملات الخميس، إلى نحو 1479.5 دينارا، وهو نفس السعر في بورصة الحارثية المركزية.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار، في بورصات أربيل، والسليمانية، والبصرة إلى نحو 1481 دينارا، بينما زاد في بورصة الموصل، إلى نحو 1481.5 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات الخميس، إلى نحو 1706.47 دينارا للشراء، و 1710 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 2008.49 دينارا للشراء، و 2012.61 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، فى تعاملات الخميس، إلى نحو 386.59 دينارا للشراء، و 387.33 دينارا للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 395.05 دينار للشراء، و395.11 دينار للبيع.

فيما هبط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4815.77 دينار للشراء، و 4830 دينار للبيع.