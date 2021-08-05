أفضل السيارات الإيطالية في التاريخ.. عشق من نوع حاص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجذب السيارات الإيطالية عددا كبيرا من عشاق السيارات، لذلك نستعرض في التقرير التالي أفضل السيارات الإيطالية في تاريخ صناعة السيارات

وتتميز النسخ الخاصة من السيارات الإيطالية والتي تطرح من موديلات السيارات بمواصفات اسثتنائية لا تتوفر في النسخ التقليدية من الموديل نفسه، إضافة لندرة العدد المطروح من هذه النسخ وغالبا ما تكون نسخة وحيدة فقط منه التي تتوفر للبيع.

وضمن صناعة السيارات الإيطالية، سبق وأن طرحت ماركات سيارات إيطالية مجموعة من النسخ الخاصة المتميزة من موديلات طرحتها، وجمع موقع "هوت كارز" المختص باخبار السيارات ابرز النسخ الخاصة التي طرحت من سيارات ايطالية الصنع عبر تاريخ الصناعة.

وضمت القائمة في مقدمتها نسخة خاصة باسم Imola طرحت من طراز Pagani Huayra الإيطالي بقيمة تصل لـ 5 ملايين دولار وبمحرك V12 بسعة 6.0 لتر ينتج قوة 827 حصانا.





ونسخة خاصة باسم TRS طرحت من طراز Ferrari F12 الإيطالي تعمل بمحرك فئة V12 بسعة 6.3 لتر ينتج قوة 827 حصانا، بعزم دوران 508 لفة/قدم.





ونسخة خاصة باسم Jota طرحت من طراز Lamborghini Aventador الإيطالي وطرحت للأسواق عام 2011.





ونسخة خاصة باسم Titanium طرحت من طراز Icona Vulcano الإيطالي بقيمة تصل لـ 2.78 مليون دولار، و تعمل بمحرك فئة V8 ينتج قوة 670 حصانا، بعزم دوران 620 لفة/قدم.





ونسخة خاصة باسم HP Barchetta طرحت من طراز Pagani Zonda الإيطالي بقيمة تصل لـ 17.5 مليون دولار، و تعمل بمحرك ينتج قوة 800 حصان، بعزم دوران 811 لفة/قدم.





ونسخة خاصة باسم Evantara طرحت من طراز Mazzanti الإيطالي، و تعمل بمحرك فئة V8ينتج قوة 701 حصان، بعزم دوران 625 لفة/قدم.



