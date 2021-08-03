رئيس جيب يعترف بقلقه من فورد برونكو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تواجه جيب رانجلر أهم منافسة لها منذ عقود في فورد برونكو الجديدة.. في الواقع هي أشرس منافسة منذ إيقاف الجيل الخامس من برونكو في عام 1996، وقد اعترف المدير التنفيذي لجيب، جيم موريسون، بقلقه الدائم من المنافسة.

وصرح موريسون: “أستيقظ من نومي قلقاً من المنافسة.. سنستمر دائماً في تحسين سيارات جيب بفضل هذه المنافسة، وأرى أن فئة مركبات التضاريس الوعرة ستستمر في النمو خلال الأعوام القادمة”.

واعترف موريسون أن برونكو ستمثل منافسة حقيقية وقوية لرانجلر، مرحباً بالتحدي، مع العلم أن رانجلر تستمر في تحقيق مبيعات ممتازة، وعلى سبيل المثال تم حجز جميع نسخ رانجلر الهجينة بالقابس حتى نهاية العام، كما تلاهف المشترون على سيارة رانجلر 392 الجديدة فور نزولها للوكالات.

كما تتميز رانجلر بثبات إنتاجها على مدار الأشهر الأخيرة، على العكس من برونكو التي اضطرت فورد لتأجيل طرحها أكثر من مرة، كما يتعثر إنتاجها حالياً بسبب أزمة نقص أشباه الموصلات اللازمة للأنظمة الإلكترونية للسيارات، لذا يصعب عقد مقارنات مباشرة في المبيعات بين السيارتين خلال العام الجاري.