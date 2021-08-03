كيف احتفلت مرسيدس بالذكرى الـ50 لانتصارها بسباقات Spa-Francorchamps؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل مرسيدس بمرور 50 عاما على تحقيق أول سيارة من صنعها تحمل محرك AMG لقب سباق السيارات Spa-Francorchamps 24-hour.

وذلك خلال عام 2021 الجاري، حيث طرحت مرسيدس ثلاث سيارات ONE-OFF نسخة وحيدة من كل سيارة للبيع، بنفس اللون والتصميم الذي حققت به سيارتها الكلاسيكية Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG هذا الإنجاز منذ 50 عاما.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية التي نشرتها مرسيدس للسيارات الثلاث الخاصة التي قدمتها احتفالا بهذه الذكرى المتميزة.









وتحمل سيارات السباق الثلاث اللون الأحمر، ومسمى تجاري “50 Years Legend of Spa” تيمنا باسم الإنجاز التاريخي لمرسيدس AMG.









وتطرح السيارات الثلاث للعرض للمرة الأولى خلال فعاليات سباق Spa-Francorchamps 24-hour بدورته لعام 2021 الجاري، وستصل قيمة النسخة الواحدة من هذه السيارات الثلاث لـ 771 ألف دولار.

مرسيدس تستعد لـ EQE

و عبر عدة صور تشويقية ،كشفت بصور تشويقية،كشفت شركة مرسيدس عن بعض ملامح طراز EQE الكهربائي.

وتحرص مرسيدس على تقديم موديلات جديدة متميزة، وهو ما سنراه ضمن مشاركتها في معرض ألمانيا الدولي للسيارات 2021.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، ستطرح مرسيدس، ضمن مشاركتها بالمعرض الذي يقام في مدينة ميونخ سبتمبر المقبل، الطراز الكهربائي الجديد EQE.









ونقل الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات، بعض الصورة التشويقية للطراز الجديدتمهيدا للكشف عنه.

وسيعمل الطراز بأول محرك AMG كهربائي بالكامل، تقدمه علامة AMG للمرة الأولى لسيارات مرسيدس الفخمة.

وحتى الآن لم تعلن مرسيدس عن أي تفاصيل تتعلق بمواصفات وقدرات الطراز لحين الكشف عنه رسميا.