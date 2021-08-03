اندلاع حريق بمستودع أسلحة غربي تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق بمستودع للأسلحة والذخائر في ولاية مانيسا، غربي تركيا، مساء الإثنين، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "خلق تي في".

وأوضحت الصحيفة التركية أن الحريق اندلع في مستودع أسلحة بقضاء "صالحلي" التابع للولاية المذكورة، وأن النيران كادت تقترب من المناطق السكنية بفعل الرياح.



ولفتت إلى أن النيران غير معلومة المصدر، تسببت في تضرر مساحة تبلغ 10 دونمات بالمنطقة.





وأشارت أن فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق خلال عدة ساعات.

جدير بالذكر أن تركيا تشهد منذ الأربعاء الماضي، حرائق غابات في أكثر من 7 ولايات جنوبية، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص فضلا عن إصابة المئات.

الحرائق تسببت أيضاً في موجة غضب عارمة من المعارضة والمواطنين ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لعجزه عن السيطرة عليها خلال هذه الأيام.

ووصل الغضب لدرجة تقدم حزب معارض بشكوى جنائية ضد أردوغان وعدد من الوزراء والمسؤولين المحليين؛ متهمًا إياهم بـ"ارتكاب جرائم إساءة استخدام الوظيفة العامة، وإهمال الواجب العام، وفساد المناقصات".

وتعتبر المعارضة التركية الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يتكرر سنويا، وقال كمال قليتشدار أوغلو زعيم الشعب الجمهوري لأردوغان: “ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدلا من طائراتك الخاصة”.