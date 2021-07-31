ميتسوبيشي تكشف عن نسخة هجينة من طراز "أوت لاندر".. شاهد أول صورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من أكثر السيارات المرتقبة بالأسواق خلال العامين القادمين، النسخة الهجينة الجديدة كليا من طراز ميتسوبيشي "أوت لاندر".

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، صورة تشويقية طرحتها ميتسوبيشي تمهيدا للطرح الرسمي للطراز عام 2023.

وفيما يخص موعد وصول الطراز للأسواق، تخطط ميتسوبيشي لطرحه أولا للبيع بالسوق اليابانية قبل شهر مارس 2022.









ومن ثم يتوفر في بقية الأسواق بمختلف دول العالم بحلول منتصف العام المقبل.

وباقتراب طرح النسخة الهجينة الجديدة كليا من طراز "أوت لاندر"، يتوقع الخبراء أن تتخطى قوتها، ما تتمتع به النسخة الحالية من قوة، ولتي تعمل بمحرك بسعة 2.4 لتر ينتج قوة تصل لـ 221 حصانا.

ميتسوبيشي في السوق المصرية

ويتوفر بسوق السيارات في مصر مجموعة متميزة من السيارات التابعة لماركة ميتسوبيشي اليابانية، بأسعار ومواصفات مختلفة.

وقدم موقع hatla2ee قائمة تضم السيارات المتوفرة من ماركة ميتسوبيشي بالسوق المصرية خلال عام 2021 الجاري، وتكلفتها الرسمية.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز ميتسوبيشي لانسر، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية خمس فئات بمواصفات وتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة BASIC /أتوماتيك 2018 التي تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 295,000 ألف جنيه.





من بعده، ضمت القائمة طراز ميتسوبيشي إكسباندر، الذي يتوفر منه 5 فئات، الافتتاحية أتوماتيك / MIDLINE 2021 بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 305,000 ألف جنيه.











