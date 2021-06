رنج روفر سبورت 2023 الجيل القادم يظهر أثناء اختباره

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت رنج روفر سبورت 2022 الجديدة كلياً أثناء اختبارها لأول مرة منذ أكثر من عام مع استمرار التمويهات الكثيفة للسيارة.. ويبدو أن نسخة سبورت ستشارك معظم التحديثات الجمالية مع رنج روفر القياسية القادمة ولا مفاجأة هنا.

وتتميز نسخة سبورت بمصابيح أمامية مختلفة وشبك أمامي مستطيل، مع جناح خلفي كبير وتصميم أكثر حدة للزجاج الخلفي، وهي كلها لمسات لإعطاء السيارة طابعاً أكثر جراءة ورياضية من الموديل القياسي.

من المتوقع مشاركة معظم التحديثات الداخلية بين رنج روفر القياسية وفئة سبورت، باستخدام مكثف للشاشات اللمسية كما هو المعتاد في السيارات الفاخرة الجديدة، كما ستنتقل السيارتان لمنصة MLA الجديدة كلياً لعلامة لاندروفر، وهي منصة أخف وزناً بفضل الألمنيوم.

وستتوفر رنج روفر سبورت القادمة بمحركات هجينة مخففة وهجينة بالقابس مع نسخة كهربائية بالكامل.. وبينما ستنطلق رنج روفر القياسية الجديدة في بداية 2022، من المتوقع تأخر نسخة سبورت حتى نهاية 2022 وطرحها كموديل 2023.

