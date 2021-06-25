مميزات جينيسيس G70 2021 في السعودية Genesis G70

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جينيسيس G70 2021 هي سيدان تجاوزت مظهرها الشبابي الراقي كسيارة سيدان فخمة متوسطة الحجم في 2017 لتطور هويتها التصميمية وتولد من جديد كسيارة سيدان تتمتع بفخامة الأداء، والتي دُشنت في السوق السعودي عند وكلاء الصانع الكوري شركات المجدوعي والوعلان والناغي، واليوم، سنتعرف على أبرز مميزاتها.

1- تصميم خارجي جريء وعضلي

تتميز السيارة بمصابيح أمامية رباعية ليد رفيعة، مع شبك أمامي Crest Grille منخفض يعكس شخصيتها الجريئة، وغطاء المحرك الطويل، مع فتحة تهوية موضوعة أسفل إطار الشبك الأمامي لتحسين كفاءة تدفق الهواء، ومن الجانب، حصلت على خط جانبي Parabolic Line يضيف مظهر عضلي لجانب السيارة، ومن الخلف، تظهر المصابيح الخلفية الرباعية فوق سطح غطاء صندوق الأمتعة، مع مخارج عادم مزدوجة، وتتوفر بـ 14 لون خارجي مع خيارين معدنيين جديدين وهما البني سيدونا، والأزرق تاسمان.

2- مقصورة أنيقة عالية التقنية

في الداخل، تأتي السيارة بمقصورة فاخرة بمقاعد جلد الأمامية منها تدعم التبريد والتدفأة كما يعزز الزجاج الأمامي وزجاج الباب الأمامي الكاتم للصوت الهدوء في المقصورة ويجعل البقاء فيها مريحا، وبالنسبة للتقنيات، فهي كالتالي:

شاشة وسطية لمسية 10.25 إنش

عدادات ثلاثية الأبعاد 12.3 إنش تم توسيعها لتحسين الرؤية و القراءة منها

نظام صوتي ليكسيكين بـ 15 سماعة

شحن لاسلكي تم تطويره لتوفير سرعة شحن محسّنة

عرض السرعة ومعلومات السائق بالزجاج الأمامي

3- محركات قوية بكفاءة عالية

تتوفر السيارة من خيارين للقوة كالتالي:

الأول توربو 2 لتر 4 سلندر بقوة 252 حصان وعزم 353 نيوتن متر بمعدل استهلاك 10.7 كيلومتر لكل 1 لتر.

الثاني مزدوج التوربو 3.3 لتر 6 سلندر بقوة 370 حصان وعزم 510 نيوتن متر بقير أوتوماتيكي 8 سرعات وتسارع من 0-100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثانية مع توفر دفع ثنائي أو كُلّي، بمعدل استهلاك 9.4 كيلومتر لكل 1 لتر.

4- مزايا سلامة رائدة

تتوفر السيارة بأنظمة سلامة ومساعدة سائق متنوعة مثل:

نظام الإضاءة الأمامية الذكية (IFS)

نظام مكون من 10 وسائد هوائية

مساعد تجنب التصادم الأمامي (FCA، الانعطاف عند التقاطعات)

نظام مساعد لتجنب التصادم في النقطة العمياء (BCA)

نظام مساعد لتجنب الاصطدام الخلفي للسيارات العابرة (RCCA)

مصابيح الإرشاد عند الرجوع للخلف

نظام الحفاظ على حارة السير (LKA)

نظام التحكم الذكي في السرعة

وفي النهاية، تبدأ الأسعار من 170,000 الف ريال الى تقريباً 280,000 الف ريال والأسعار شاملة الضريبة