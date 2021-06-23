لعشاق الـmini van.. قائمة أسرع السيارات حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر بأسواق السيارات حول العالم مجموعة موديلات قوية تتبع فئة MINI VAN، مخصصة لأكثر من 5 ركاب.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة تضم أسرع السيارات المتوفرة حاليا ضمن هذه الفئة بالأسواق، حسب معدل التسارع.

وجاء في المقدمة طراز Ford S-Max 2.5 من ماركة فورد،بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.9 ثانية.





وطراز Renault Espace من ماركة رينو الفرنسية، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.9 ثانية.





وطراز Kia Sedona SXL من ماركة كيا الكورية الجنوبية، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.8 ثانية، ويعمل بمحرك ينتج قوة 276 حصانا فئة V6.





وطراز Opel Zafira VXR من ماركة أوبل الألمانية، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.8 ثانية.





وطراز Ford S-Max 2.0 Ecoboost من ماركة فورد الألمانية، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.1 ثانية، العامل بمحرك بسعة 2.0 لتر .





وطراز Toyota Sienna SE من ماركة تويوتا، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.9 ثانية، و يعمل بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 296 حصانا.





وفي ختام القائمة، جاء طراز Mercedes R63 AMG من ماركة مرسيدس، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.6 ثانية، ويعمل بمحرك ينتج قوة 507 أحصنة.



