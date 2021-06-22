بورشه 911 بعد تعديلات تيك آرت.. أكثر شراسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة تيك آرت النقاب عن سيارتها GT Street R المعتمدة على السيارة بورشه 911 Turbo وTurbo S، التي أصبحت أكثر سرعة وشراسة.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها الجديدة تنطلق بقوة 710 حصان/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بزيادة قدرها 60 حصان/100 نيوتن متر عن الموديل القياسي من السيارة.



وتصل المرحلة الثانية من التعديل بالسيارة إلى قوة 800 حصان/950 نيوتن متر، لتصل السيارة إلى السرعة القصوى 350 كلم/ساعة.

وتتوج هذه القوة الجديدة بباقة العناصر الأيروديناميكية، مع خفض الهيكل لما يصل إلى 25 ملم بفضل التعديلات على مجموعة التعليق لتتمكن السيارة من اجتياز المنعطفات على نحو أكثر رشاقة.

وتتألق المقصورة الداخلية للسيارة بحليات الكربون، وفرش ألكانتارا الفاخر على المقاعد وكسوة الأبواب، ولوحة القيادة، وأشرطة الصعود، وكذلك الدواسات المصنوعة من سبائك الألومنيوم، كما تتميز السيارة بالمقود الرياضي، وتوقيعات بمحدودية النسخة.

وأشارت تيك آرت إلى أن إنتاج سيارتها GT Street R المعدلة يقتصر على 87 نسخة فقط نظير سعر يبدأ من 73 ألف يورو.