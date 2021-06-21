موجز ”الخليج 365” للسيارات.. برمائية إيطالية وأسرار تويوتا تندرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

كشفت شركة لازاريني ديزاين النقاب عن المركبة Stratosfera، التي تمثل رؤيتها للتنقل في المستقبل.

كشفت شركة ألبينا النقاب عن أيقونتها B8 الجديدة، التي تقوم على أساس السيارة بي إم دبليو M8 Grand Coupé.

حالة من الاهتمام الكبير تسود أسواق السيارات لمعرفة مواصفات وأسعار سيارة تويوتا تندرا 2022، والتي ستطرحها الشركة اليابانية العام المقبل.

أعلنت شركة جاجوار عن توسعة برنامج سيارتها E-Pace، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بنسخة دفع هجين Plug-in.

أطلقت شركة كورتيس دراجتها One الجديدة، والتي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص.