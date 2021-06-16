خطوات مبايعة السيارات إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت منصة “أبشر” عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات خدمة مبايعة السيارات وإتمام عملية البيع إلكترونيًا.

وأبانت المنصة أنه يجب على البائع أولًا الدخول إلى منصة “أبشر” واختيار خدمة مبايعة السيارات، ثم اختيار السيارة المرغوب في بيعها، وبعد الانتهاء من إدخال بيانات البائع يتم رفع الطلب.

بينما المرحلة التالية تتعلق بالمشتري، فعليه أولًا أن يقوم بقبول الطلب وإدخال بياناته، ومن ثم يقوم بتحويل قيمة السيارة إلى حساب البنك الوسيط، وبعد ذلك يتم التأمين على السيارة وتسديد رسوم نقل الملكية واحتيار إتمام المبايعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تسليم السيارة تتحول قيمة السيارة للبائع وتوصل السيارة للمشتري لتسلمها.