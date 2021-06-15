تعرف على 4 حيل بسيطة لإزالة خدوش طلاء سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض قائدي السيارات أحياناً إلى بعض الأمور المزعجة أثناء القيادة على الطرق، ومنها تعرض سياراتهم للخدوش، مما يتسبب في تشويه الطلاء، وهو الأمر الذي يفقد السيارة رونقها وجاذبيتها ويخفض من سعرها، بالإضافة إلى إضاعة وقت طويل لإصلاح هذه الخدوش لدى مراكز الصيانة.

لذا نقدم لكم اليوم بعض الحيل التي تمكنكم من علاج هذه الخدوش، وذلك باستخدام أدوات منزلية بسيطة، مع ملاحظة أن الخدوش العميقة يجب معالجتها لدى مراكز الصيانة، وهي كالتالي:

– طلاء الأظافر

يتميز طلاء الأظافر بامتلاكه العديد من الألوان والتي تتناسب مع جميع ألوان السيارات، ولاستخدامه في إزالة الخدوش قم بتجربة اللون أولاً لتتأكد من موائمة اللون لطلاء السيارة، ومن ثم قم باستخدام الفرشة الخاصة به في وضعه على الخدوش.

– معجون الأسنان

هناك بعض معاجين الأسنان تمتلك خاصية التبييض تفيد في علاج الخدوش، قم باستخدام أحد هذه المعاجين، وذلك عن طريق وضع قليل من المعجون على مكان الخدش مع المسح بقطعة قماش مبللة عليه بشكل دائري صغير، إلى أن يزيل الخدوش.

– شمع الإضاءة

يمكن استخدام الشمع في إزالة الخدوش البسيطة وجعله غير ظاهر، كل ما عليك فعله هو تنظيف المنطقة المتضررة ثم قم بفرك الشمع عليها، على أن يتم تغطية الخدوش تماما، ثم يتم مسح المنطقة المتضررة باستخدام قطعة من القماش الناعم.

– الصمغ

يتميز الصمغ بقدرته على مزج ألوان الطلاء، حيث أن الصمغ يمكن أن يعمل كمادة شفافة توضع مكان الخدش، وبفضل قدرته على الامتزاج بباقي لون السيارة فإنه يعد خيار مناسب لتغطية أماكن الخدوش البسيطة لكن من المهم وضع كمية قليلة منه في مكان الخدش فقط.