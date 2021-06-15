أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. فرصة لشراء عيار 21

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبطت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وارتفعت أسعار الذهب، في البورصات العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، بعد انخفاض الدولار.

ونصح تجار للذهب في مصر، المتعاملين باستغلال هذا التراجع الملحوظ، وشراء الذهب.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وأنواع العيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) بين 30 جنيها، و60 جنيها.

أسعار الذهب في مصر



بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في مصر)798 جنيها، مقابل نحو 800 أمس ، وهذا السعر دون احتساب قيمة المصنعية التي تختلف من محل صاغة لآخر.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال التعاملات مسجلا 912 جنيها، مقابل 914.25 جنيه،أما جرام عيار 18 فسجل نحو 684 جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 532 جنيه، و جرام عيار 12 سجل 456 جنيها.

مدينة الذهب في مصر

وتخطط مصر لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات، لتطوير هذه الصناعة الحرفية الدقيقة لتعكس تاريخ البلاد الحضاري العريق فيها.

ووفق بيانات حكومية، ستضم المدينة 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة.

ومدينة الذهب الجديدة ستتضمن معرضا دائما طوال العام متخصص بصناعة الذهب، مع توفير أماكن عرض مناسبة لتجار الذهب بمصر.

الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تسبب انخفاض الدولار في تراجع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي بقية العملات، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التحفيز النقدي غير المسبوق.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1867.83 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن نزل لأدنى مستوياته منذ 17 مايو أيار عند 1843.99 دولار الإثنين.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1869 دولارا.