شانجان CS75 بلس تنضم لأسطول سيارات يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحرص شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، ومن أجل الحصول على رضا العملاء فهي تحدّث أسطولها باستمرار، ما دفعها لضم شانجان CS75 بلس موديل 2021 لأسطول سياراتها، ونستعرض فيما يلي أبرز مميزات السيارة..

التصميم

تتمتع الاس يو في بتصميم خارجي انسيابي يعطي إحساس الفخامة، ويبرز ذلك من خلال مصابيح LED رياضية وشبك تهوية ضخم، بجانب مصابيح ضباب أمامية وأضواء نهارية مع مصابيح خلفية متصلة ببعضها، بالإضافة إلى مرايا كهربائية جانبية.

الداخلية

تتميز مقصورة شانجان CS75 بلس بالفخامة والمساحة الواسعة، بالإضافة إلى العديد من عوامل الراحة مثل مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق، ومقود متعدد الإستخدامات قابل للتعديل، ذاكرة المقاعد، مقاعد مدفأة، فتحة سقف بانورامية.

هذا بالإضافة إلى التقنيات المتطورة مثل شاشة لمسية 7 أو 12 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع نظام صوتي ذو 8 سماعات ودعم عرض شاشة الهواتف الذكية على الشاشة بجانب دعم الملاحة والبلوتوث، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 إنش.

الأمان

تحذير الرجوع إلى الخلف

مصابيح أمامية أوتوماتيكية (تستبدل إلى الشعاع العالي)

كاشف النقطة العمياء

مكابح طارئة ذاتية (AEB)

مساعدة الركن التلقائي + الركن عن بعد

كاميرا بانورامية 360 درجة

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

مانع انغلاق المكابح

المحرك

تعتمد السيارة على خيارين للمحرك هم:

محرك 1.5 لتر تيربو بقوة 167 حصان وعزم دوران 265 نيوتن.متر

2 لتر تيربو بقوة 229 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر

هذا ويمكنك تأجير شانجان CS75 بلس عبر موقع أو تطبيق يلو وذلك يتضمنه الدفع، الحجز، تنفيذ العقد عبر الخدمة الإلكترونية المتكاملة.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

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