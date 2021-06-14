اسعار بيجو 508 موديل 2022 في السعودية Peugeot 508

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت بيجو 508 موديل 2022 السيدان الجديدة عند وكيل صانع السيارات الفرنسي الأوروبي بالسوق السعودي شركة المجدوعي للسيارات، وتتمتع السيارة بتصميم خارجي وداخلي غير تقليدي، وخيارات المحرك القوية لتوفير تجربة قيادة ممتعة، ومزايا سلامة بمستوى عالي ومتطور، واليوم، سنتعرف على مواصفاتها وأسعارها عند الوكيل.

المحرك والأداء

تتوفر السيارة بخيارين للمحرك:

الأول محرك 1.6 لتر تيربو يولد قوة 165 حصان و240 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بقير اوتوماتيك بست سرعات مع نظام دفع أمامي، وتبلغ صرفية وقوده 14.6 كم/لتر.

الثاني محرك 1.6 لتر تيربو أيضاً يولد قوة 217 حصان و300 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بقير اوتوماتيك بثمان سرعات مع نظام دفع أمامي، وتبلغ صرفية وقوده 15.7 كم/لتر.

الخارجية

من الخارج، تأتي السيارة بتصميمها غير التقليدي، بفضل الخطوط المنحوتة الحادة وتصميم sportback الكوبيه ذو الأربع أبواب، ومصابيح أمامية وخلفية ليد كاملة، الأمامية منها تُحاكي أنياب الأسد والخلفية ثلاثية الأبعاد تُحاكي مخالبه، مع مصابيح ضباب خلفية، وفتحة سقف كبيرة مع حاجب شمس كهربائي، وأبواب من غير إطار تعطي الانطباع الرياضي.

وتتوفر السيارة بجنوط ألومنيوم بقياسات 17 أو 18 أو 19 بوصة حسب الفئة، مع مرايات خارجية يُمكن طيها كهربائياً، ويتميز إصدار جي تي لاين بلمسات رياضية تُميزه عن بقية الفئات.

الداخلية والتقنيات

المقصورة تستكمل التصميم غير التقليدي والفاخر، حيث تتميز بمواد متنوعة عالية الجودة مع مقاعد جلد نابا باللونين الأحمر أو الأسود، وتتوفر بفرش الكانتارا أيضاً، ونظام تدليك للمقاعد الأمامية بخمس وضعيات مع تسخين للمقاعد الامامية، على فكره المقاعد الامامية رياضية وحاصة على شهادة من منظمه AGR للمقاعد الصحية، ويتوفر إضاءة داخلية محيطية بلون الأزرق الثلجي، وميزة فتح الباب الخلفي كهربائي وعبر القدم لتكشف عن مساحة تخزين تبلغ 487 لتر يُمكن زيادتها بطي المقاعد إلى 1,537 لتر.

وتأتي السيارة من الداخل مجهزة بالعديد من التقنيات، حيث تحصل على مقصورة بيجو المتطورة i-cockpit، مع عجلة قيادة مدمجة وشاشة عرض علوية، وشاشة لمس ملونة مقاس 10 بوصة للنظام الترفيهي يدعم الملاحة ثلاثي الابعاد، مع لوحة عدادات رقمية بالكامل ، ومفاتيح تبديل لناقل الحركة على المقود، كما تتميز بمكيف قوي ياباني هواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي فوكال عالي الجودة بعشر سماعات، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

الأمان

ركزت بيجو على السلامة، حيث تأتي السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق بمستوى عالي ومتطور والتي تشتمل على:

ست وسائد هوائية

نظام التحكم الالكتروني بالثبات

نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات

4 حساسات ركن امامية و4 خلفية

كاميرتان رؤية محيطية 360 درجة

مكابح الركن الكهربائي

نظام المساعدة على الركن النشط ، شبه آلي للمواقف لدخول والخروج

مساعد الضوء العالي الالي .

تنبيه المسافة للمركبة الأمامية، وتنبيه الانتباه

نظام المكابح التلقائية في حالات الطوارئ مع نظام تحذير

نظام مراقبة النقاط غير المرئية والمحافظة على المسار

النظام النشط لتحديد التمركز في المسار

نظام المكابح المانعة للانغلاق

التوزيع الالكتروني لقوة الكبح

الأسعار

وفي الختام، تتوفر السيارة عند الوكيل الحصري المجدوعي بأكثر من فئة بهذه الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة: