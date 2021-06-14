مواصفات وسعر الجيل السابع من سيارة فولكسفاجن "Multivan"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت فولكسفاجن عن سيارتها Multivan الجديدة، التي تأتي لأول مرة في إصدار هجين Plug-in بمدى سير كهربائي يصل إلى 50 كجم.

وأعلنت فولكسفاجن عن إطلاق الجيل السابع من سيارتها Multivan في الأسواق مع نهاية العام الجاري، مع إمكانية حجزها مسبقا بدءا من فصل الصيف الجاري بأسعار تبدأ من 45 ألف يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة تعتمد على منصة الوحدات التركيبية العرضية المعيارية MQB، وبالتالي فإنها ستصبح أكثر رحابة من السيارة Golf، في حين سوف يستمر تصنيع الإصدار T6.1 والسيارة California اعتمادا على المنصة القديمة.

وأعلنت فولكسفاجن لأول مرة عن طرح إصدار هجين Plug-in من سيارتها Multivan بمدى سير كهربائي يصل إلى 50 كجم، إلى جانب مجموعة المحركات التقليدية، التي تضم اثنين من محركات البنزين بقوة 100 كيلووات/136 حصان أو 150 كيلووات/204 حصان، ومن المقرر بعد عدة شهور طرح محرك ديزل بقوة 110 كيلووات/150 حصان.





وتمتاز جميع المحركات الجديدة بالتوفير في استهلاك الوقود بما يصل إلى واحد لتر مقارنة بالموديل السابق، وأكدت شركة فولكس فاجن أيضا أنها قامت بالحد من مقاومة الهواء بدرجة كبيرة.

وأشارت الشركة الألمانية إلى توافر سيارتها Multivan الجديدة في إصدار طويل 5.17 متر أو إصدار قصير 4.97 متر، مع زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 12 سم ليصل طولها حاليا إلى 3.12 متر، مع زيادة عرض السيارة بمقدار 4 سم، ومع ذلك فإنها تحتاج إلى مساحة أصغر عند صفها للانتظار بفضل المرايا الجانبية النحيفة، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 469 إلى 4053 لترا.