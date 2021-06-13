تعرف على أبرز أسباب تآكل إطارات السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من أبرز الأجزاء الهامة المستهلكة في السيارة، حيث أنها الجزء المسؤول عن حمل وزن السيارة والركاب بالكامل، كما تلعب الإطارات دورا هاما في الحفاظ على قيادة آمنة للسيارة، لذا يجب الحفاظ عليها وفحصها بشكل دوري للتأكد من قدرتها على أداء وظيفتها بكفاءة عالية.

لكن مع مرور الوقت قد تتعرض الإطارات للتأكل والتلف، وذلك لانتهاء صلاحيتها أو لعدم الاهتمام بها أو لارتكاب السائقين لبعض السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، وهو ما يشكل خطورة شديدة على سلامة السيارة والركاب، واليوم خلال السطور التالية نقدم لكم أبرز الأسباب لتآكل إطارات السيارة.

– إهمال ضبط ضغط هواء الإطارات بصورة دورية، حيث يجب ضبط الهواء داخل الإطار حسب الضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة.

– تحميل السيارة بأوزان ثقيلة تزيد عن الحد الأقصى المحدد للسيارة والإطار.

– عدم الاهتمام بضبط زوايا الإطارات بالشكل الصحيح، وهو ما ينتج عنه صعوبة توجيه السيارة والتحكم بها ويؤثر على اتزانها، ومن ثم تزداد مقاومة دوران الإطارات، ويحدث تآكل لسطح الإطارات.

– وجود مشكلة في أحد أجزاء نظام التعليق، مثل ممتص الصدمات أو أذرعة التوجية أو المقصات وغيره.

– القيادة العنيفة والقيام بالضغط المفاجئ على دواسة المكابح أو الضغط المفاجئ على دواسة الوقود.

– إهمال موازنة العجلات، حيث أنه يحدث تآكل غير متساو عندما تكون مجموعة الإطارات والعجلات غير متوازنة.