فورد مافريك 2022 الجديدة كلياً تنطلق رسمياً “أسعار ومواصفات وصور”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن مافريك 2022 الجديدة كلياً بمحرك هجين وسعر تنافسي يبدأ من 20,000 دولار (75,000 ريال)، وقد وصفتها فورد بأول بيك أب أمريكية هجينة بالكامل بشكل قياسي، وأفضل بيك أب في كفاءة استهلاك الوقود بـ 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

مافريك هي أصغر بيك أب في مجال فورد، مع كونها أقصر بـ 11.1 إنش وأكثر انخفاضاً بـ 2.1 إنش من رينجر.. وتأتي البيك أب بمقصورة أربعة أبواب تسع لـ 5 أفراد.

وتعتمد مافريك على محرك هايبرد 2.5 لتر 4 سلندر بقوة إجمالية 191 حصان ودفع أمامي وناقل CVT، وتتمتع بمدى إجمالي 805 كيلومتر لكل خزان وقود، مع قدرة على حمل 680 كيلوجرام وسحب 907 كيلوجرام بحد أقصى.

كما ستتوفر البيك أب بمحرك آخر 2.0 لتر إيكوبوست بقوة 250 حصان وعزم 375 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع أمامي أو كلي.

وتشمل مواصفات الداخلية شاشة معلومات ترفيهية 8 إنش بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وواي فاي يدعم 10 أجهزة مع إمكانية متابعة إعدادات وحالة البيك أب وفتح وغلق الأبواب وتشغيل وإيقاف المحرك عبر الجوال.. وستبدأ فورد بإيصال مافريك الجديدة هذا الخريف.

