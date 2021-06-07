تعرف على أهم أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الأعطال الشائعة التي قد تواجه قائدي السيارات هي ضعف إضاءة مصابيح السيارة، وضعف إضاءة المصابيح خاصة الأمامية قد تتسبب في إعاقة رؤية السائق أثناء القيادة ليلاً على الطريق، وهو ما يعرضه للخطر.

لذا نستعرض لكم اليوم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف إضاءة السيارة، وهي كما يلي:

– في حال حدوث مشكلة في الدينامو، حيث أنه الجزء المسئول عن توليد الطاقة في السيارة.

– تعرض البطارية للضعف أو للأعطال، حيث أنها عنصر أساسي لعمل السيارة وتشغيل المحرك، ولكن في حالة إصابة البطارية بالأعطال أو ضعف شحنها أو اقتراب عمرها الافتراضي من الانتهاء فإنها تؤثر على قوة إضاءة المصابيح.

– وجود قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية.

– تعرض أرضي السيارة للصدأ أو إلى مادة قد تعزل مرور التيار.

– تلف الصمامات الكهربائية “الفيوزات”، حيث أنها تحمي الأجزاء الكهربائية في السيارة من التلف، وتعمل على الحفاظ على عمل النظام الكهربائي في السيارة.

وللتأكد من سبب العطل، قم بتشغيل محرك السيارة، واضغط على دواسة الوقود لزيادة عدد دورات المحرك، فإذا زادت قوة الإضاءة فهذا يدل على أن العطل بسبب مشاكل في نظام الشحن بالدينامو، أما في حال استمرار ضعف الإضاءة، فهذا يدل على أن سبب العطل ضعف البطارية، أو وجود مشكلة في وصلات الأسلاك أو الوصلات الرابطة بين أقطاب البطارية.