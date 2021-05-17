كريستيانو رونالدو يزور فيراري ويشتري سيارة نادرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كريستيانو رونالدو هو أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم وأكثرهم إنجازاً ومن أكثر هواة جمع السيارات الخارقة شغفاً، وها هو يتصدر عناوين الأخبار مرة أخرى بصفقة شراء جديدة.

يمتلك رونالدو أفخم أنواع السيارات المتوفرة تُجارياً والسيارات المُخصصة والإصدارات المحدودة، فمرآبه هو موطن لأحد أعلى أساطيل السيارات وأكثرها إثارة للإعجاب، وها هو نجم يوفنتوس يزور مقر فيراري في حدث رسمي مخطط له قبل أشهر، وشملت الزيارة المتسابقين تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز جونيور والرئيس الحالي لفيراري جون إلكان.

تفاخرت فيراري بهذه الزيارة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد قدم كريستيانو طلباً لشراء سيارة فيراري جديدة كلياً، وهي مونزا SP2 سبيدستر باللون الأحمر الحصري الذي لا يُمكن الحصول عليه إلى بدعوة خاصة، في حين يبلغ سعرها 1.93 مليون دولار (7.2 مليون ريال).

وفي الختام، ينضم رونالدو إلى قائمة حصرية للغاية لمالكي سيارة مونزا النادرة، والتي يتم تقديمها بإصدارين SP1 بمقعد واحد وSP2 بمقعدين، ويُذكر أن زلاتان ابراهيموفيتش يمتلك سيارة SP2، وكذلك سائق السباقات ماكس فيرستابين، والشيف الشهير جوردون رامزي.