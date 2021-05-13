لعشاق السيارات الكلاسكية.. إليك قائمة فورد النادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة فورد على مدار تاريخها مجموعة مميزة من الموديلات تحولت لتحف نادرة يتسابق على اقتنائها عشاق السيارات الكلاسكية حول العالم.

وجمع موقع "هوت كارز" أبرز سيارات فورد، التي تعتبر هدفا لكل مهتم بجمع السيارات النادرة.

وضمت القائمة طراز فورد Shelby Mustang GT350R الرياضي، موديل عام 1965، الذي طرح بمحرك ينتج قوة حتى 360 حصان.





وطراز فورد الرياضي الكلاسيكي GT40 الذي طرح فيما بين عام 1960 وعام 1965، وشارك في سباقات لو مان 24 ساعة الشهيرة، وصنع منه 100 نسخة فقط.





وضمت القائمة طراز فورد RS200، الذي طرح في حقبة الثمانينيات، وتوفر بمحرك بسعة 1.8 لتر ينتج قوة 450 حصان، وكان من سيارات فورد المخصصة للمشاركة في سباقات رالي جروب B.





وطراز فورد Mustang McLaren M81، الذي يعتبر من أندر سيارات فورد، وصنعت منه الماركة الأمريكية 249 نسخة فقط.





ومن موديلات فورد الكلاسيكية، ضمت القائمةنسخة عام 1967، من طراز Shelby GT500 Super Snake، الذي توفر بمحرك ينتج قوة حتى 600 حصان، فئة V8، وتصل قيمته حاليا لـ 2.2 مليون دولار.





من بعده، ضمت القائمة طراز Ford Mustang GT390 “Bullitt” من أكثر سيارات فورد النادرة التي تجذب عشاق السيارات، بنسخته التي طرحت عام 1968، وتصل قيمته الحالية لـ 3.4 مليون دولار.





واختتم الموقع القائمة، بطراز من أندر سيارات فورد، هو Shelby Cobra 427 “Super Snake”، بنسخته التي طرحت لعام 1966، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك V8 ينتج قوة 427 حصانا، وتصل قيمته الحالية لـ 5.1 مليون دولار.



