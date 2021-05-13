موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أسوأ التصاميم وأقوى شاحنات "بيك أب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت ماركة هارلي دافيدسون المصنعة للدراجات النارية عن شركة جديدة ستكون ذراعها المصنع للدراجات النارية العاملة بالطاقة الكهربائية.

يأتي الممثل الكوميدي الشهير "جيري ساينفيلد" ضمن قائمة نجوم هوليوود العاشقين لجمع السيارات، وتكوين أسطولهم الخاص.

خلال حقبة الستينيات، طرحت شيفروليه مجموعة استثنائية من السيارات كانت على قدر كبير من السرعة والأداء .

طرحت خلال العام الجاري العديد من موديلات السيارات مثيرة للجدل، لسوء التصميم الخارجي ، وعدم تمتعها بإطلالة تجذب العملاء.

تميزة حقبة التسعينيات بطرح موديلات مميزة من شاحنات "بيك أب" من مختلف الماركات حققت مبيعات كبيرة.